«أمن القاهرة» يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن خطف 3 "مجهولين" يستقلون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديد بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء بثه مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

بالفحص، تمكن الأمن من التوصل للمجنى عليه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.