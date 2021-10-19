الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

7.5 من 8.. تلميذ يهدي الناظر «أكبر جائزة في حياته» (صورة)

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

ذهبت أنامل الصغير تكتب في ورقات دراسية خاصته، عن موضوع التعبير الذي طلبه منه مُعلمه، مُتحدثًا عن أهم العلماء في مصر، والجوائز التي حازوا عليها، وخطّ قلم التلميذ محمد أحمد عبد الرازق بالصف السادس الابتدائي، كاتبًا أسمائهم، مُحتفيًا بكنوز مصر من العقول البارزة التي أهدت العالم علومًا جديدة.

لم يتردد الطفل حينما طالبه مُعلمه بالكتابة عن علماء مصر، فكتب يقول: وُلد بيننا كثير من الأمثلة للناجحين المتفوقينن أولًا في مجال الطب الدكتور محدي يعقوب، تفوق على العالم في طب جراحة القلب، والدكتور أحمد زويل، حيث حصل على جائزة نوبل العالمية، والدكتور هاني الناظر، وفي الرياضة محمد صلاح، حيثُ حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم (هكذا يراه الصغير).

أضاف كاتب الكلمات في موضوع التعبير: توجد مقومات لتشجيع الناجحين مثل توفير سبل التعليم والمنح الدراسية مجانًا لمكافئة المتفوقين بجوائز وشهادات تقدير.. النجاح هو الثبات على الهدف.

موضوع التعبير الذي كتبه الطفل

وكتب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، واصفًا سعادته بتلك الكلمات وورد اسمه بها، مؤكدًا أنه التكريم الأعظم في حياته، رغم حصوله على الكثير من الجوائز قبل ذلك: “نلت جوائز علمية وشهادات وميداليات ودروع تقدير عديدة علي مدار عمري كنت دائما فخور بها، لكن النهاردة انتابني شعور بسعادة وبفرحة بالغة بعد أن قرأت موضوع تعبير كتبه تلميذ في الصف السادس الابتدائي اسمه محمد أحمد عبد الرازق والدته مربية فاضلة وكبيرة في وزارة التربية والتعليم".

وتابع الناظر:"كان الموضوع عن أن مصر بها نماذج للناجحين والمتفوقين، فقال في سياق كلامه ومن الأمثلة الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور هاني الناظر والكابتن محمد صلاح، والأجمل أن المُدرسة أعطته 7.5 من ثمانية … الحمد لله هذا التقدير من الطفل له دلالة كبيرة عندي، واعتبره من أعظم ما حصلت عليه في حياتي".

الدكتور أحمد زويل الدكتور محدي يعقوب محمد صلاح جائزة نوبل هاني الناظر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

أول تعليق من وزير التعليم على صورة «طالبة السرطان» فى الإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

محمد الباز: مشكلة فيلم ريش تنتهى بتقديم الزوجة طلبًا لـ«تكافل وكرامة»

تفاصيل مثيرة فى ذبح عروس بعد 3 أيام من زفافها بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى