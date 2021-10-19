الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يقيم حفل تخرج شباب المرحلة الثانوية بكاتدرائية أم النعم الإلهية

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك،  حفل تخرج أبناء وبنات المرحلة الثانوية، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد. 
كان في استقبال نيافته، الأب القمص يونان استمالك، والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية، والأخت هدى فؤاد، والأخت سالي صلاح، من راهبات القلب المقدس، والخدام والخادمات، وشعب الكنيسة.
 كما استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، استقبل مساء يوم الأثنين، الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، مسئولي دار الكتاب المقدس، وذلك بالمقر الأسقفي للإيبارشية بأبوقرقاص البلد، حيث دار اللقاء حول طبيعة التعاون والخدمات بين الإيبارشية والدار.

 

واحتفلت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها  بعيد الصليب  وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو احد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتحتفل  الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الأمبراطور هيرقل.

وتعود ذكري أكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

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وائل لطفي

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