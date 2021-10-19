المخرج أحمد صالح: لا أفكر في التريند وحكاية الماريونيت شدتني

قال المخرج أحمد صالح إن هناك الكثير من الحكايات التي عرضت عليه إلا أن تفاصيل حكاية الماريونيت شدته، لقربها من الناس بسبب منصات التواصل ومدى التداخل في المشاكل الزوجية الواضحة التي يجب أن نضع أيدينا عليها.

أضاف صالح، لـ"الدستور": "التصوير كان بيوصل لأكثر من 15 ساعة بجانب أن الأمور ماشية بلطافة، والممثلين كلهم جمال جدًا والناس مركزة وحافظة وأن أغلبهم لم يكن هذه المرة الأولى في التعامل من بينهم الفنان محمود عبد المغني والفنانة سلوي عثمان وميرنا نور الدين".

وأكد أنه لم يفكر في موضوع تصدر الحكاية محركات بحث جوجل: "لا أفكر في التريند أهم حاجة المواضيع المهمة التي تؤثر في الناس، المهم قيمة العمل نفسه"، لافتًا إلى أن المسلسلات ذات الخمس حلقات مهمة جدًا وتبعد المشاهد عن الشعور بالملل وتكون جرعة الدراما فيها مركزة، وهذا يفيد الدراما المصرية، وأتمنى تكرارها مرة أخرى".

حكاية "ماريونيت"

وحكاية ماريونيت بطولة دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".