الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قلعة قايتباى تستقبل 15 سفيرًا لحضور فعاليات الأسبوع الثقافى الإبيروأمريكى

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

استضافت قلعة قايتباي بالإسكندرية، الثلاثاء، وفدًا من 15 سفيرًا وقائمة بالأعمال من الدول الإيبرو أمريكية، وذلك على هامش زيارتهم لعروس البحر المتوسط، لحضور فعاليات الأسبوع الثقافي الإبيروأمريكي والمقام بمكتبة الإسكندرية.

تتضمن الوفد سفراء دول كل من المكسيك والأرجنتين وبنما والاكوادور وفنزويلا والبرازيل والبرتغال واسبانيا وجواتيمالا وكولومبيا  والأوروجواي وغيرها.

كما رافقهم خلال الزيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسفير أشرف منير، نائب وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي، حيث اصطحبهم في جولة داخل القلعة حيث حرص السفراء على إجراء جولة ميدانية داخل كل جوانب القلعة حيث استمتعوا بمشاهدة  الحواصل والأبراج الرئيسية وصحن القلعة والمدافع الأثرية بها.

كما حرص السفراء علي التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للقلعة معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة وعراقة الحضارة المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر. 

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