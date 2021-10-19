وزير الرياضة ومحافظ بنى سويف يفتتحان عددًا من المنشآت الرياضية

شارك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية ببعض مراكز الشباب والأندية.

وذلك بحضور النائب حسام العمدة واللواء سامي توفيق عضوى مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء مجالس إدارات أندية: الشبان المسلمين، متحدى الإعاقة وبني سويف الرياضى ومركز شباب بني سويف الجديدة بشرق النيل.

وافتتح الوزير ومحافظ بني سويف الملعب الخماسي المطور بنادي الشبان المسلمين الرياضى بتكلفة 800 ألف جنيه، علاوة على تفقد الأعمال بملعب كرة القدم القانوني ووحدة خلع الملابس بالنادي، بالإضافة إلى افتتاح ملعب الخماسي "نجيل صناعي" بنادي بني سويف الرياضي بتكلفة 835 ألف جنيه، وملعب النجيل الصناعي بنادي متحدي الإعاقة بتكلفة 890 ألف جنيه، بجانب تفقد المنشآت والأنشطة المنفذة بمركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث تفقدا المشروع القومي للموهبة الرياضية ومشروعات التنمية الرياضية والأنشطة الثقافية بالنادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال، وأهمية مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.. مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح محافظ بني سويف "د. محمد هاني غنيم" أن المحافظة تحتفل بإنجازات جديدة تخدم شباب ومواطني المحافظة، مشيدًا بإضافات وزارة الشباب والرياضة ببني سويف على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب، معربا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي للدعم الذي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة بنى سويف، وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بنى سويف من النشء والشباب.