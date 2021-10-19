الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بعد تحديثها وفقًا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. 

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كل المهام القتالية التى توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكل الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التى تتم بكل المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، مؤكدًا أن رجال الجيش الثانى الميدانى سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للذود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية لكل العناصر المشاركة بالتفتيش، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالى للقوات، كما تفقد عددًا من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل فى إطار منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكل الأفرع والتخصصات، وناقش عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقًا للمهام المكلفين بها، وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثانى الميدانى بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

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وائل لطفي

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