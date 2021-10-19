الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية استراتيجية بمحافظة مأرب

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد معارك مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن قيادي عسكري، قوله إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية صباح اليوم تمكنت خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب في جبهات جنوبي محافظة مأرب، وأسفرت عن خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تسليم مجموعة من العناصر الحوثية نفسها إلى قوات الجيش.