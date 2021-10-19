برلمانية: العلاقات بين مصر واليونان وقبرص قوية فى عهد الرئيس السيسى

أكدت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد وهي قوية ومهمة، مشيرة إلى أن إنطلاق القمة الثلاثية بين الدول اليوم في "أثينا" تهدف تعزيز وترسيخ الروابط المشتركة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة على كافة المستويات.

وأضافت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، أن مصر لها دورها الإقليمي، وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين تلك البلدان، وكذا تشارك في مشاريع غاز لتسكينها، خاصة أن مصر تملك قدرات لتسكين الغاز عالية جدًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك سبُلا كثيرة للتعاون بين الدول الثلاثة، وأكبر دليل على ذلك أنه في الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين الدول تصدير الطاقة الكهربائية المصرية إلى قبرص بحجم 200 ميجا وات، مضيفة أنهم يتشاركون الرؤى السياسية، ويتبادلون الآراء التي تساهم في أمن وسلامة منطقة البحر المتوسط، وحماية المكتسبات.

بدأت اليوم فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة بأثينا، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاثينا عقده لقاءا مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متيسوتاكيس، كما لقاءً مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.