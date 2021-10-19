الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: العلاقات بين مصر واليونان وقبرص قوية فى عهد الرئيس السيسى

النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم

أكدت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد وهي قوية ومهمة، مشيرة إلى أن إنطلاق القمة الثلاثية بين الدول اليوم في "أثينا" تهدف تعزيز وترسيخ الروابط المشتركة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة على كافة المستويات.

وأضافت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، أن  مصر لها دورها الإقليمي، وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين تلك البلدان، وكذا تشارك في مشاريع غاز لتسكينها، خاصة أن مصر تملك قدرات لتسكين الغاز عالية جدًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك سبُلا كثيرة للتعاون بين الدول الثلاثة، وأكبر دليل على ذلك أنه في الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين الدول تصدير الطاقة الكهربائية المصرية إلى قبرص بحجم 200 ميجا وات، مضيفة أنهم يتشاركون الرؤى السياسية، ويتبادلون الآراء التي تساهم في أمن وسلامة منطقة البحر المتوسط، وحماية المكتسبات.

بدأت اليوم فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة بأثينا، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاثينا عقده لقاءا مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متيسوتاكيس، كما لقاءً مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. 

الطاقة الكهربائية عضو مجلس النواب مصر وقبرص واليونان شرق المتوسط تعزيز العلاقات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية القمة الثلاثي التعاون الثلاثى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص مصر واليونان وقبرص العلاقات بين مصر واليونان ايناس عبد الحليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب في الشرقية

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات الكهرباء فى «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بترجمة رفض الاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين