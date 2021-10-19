الصحة الإماراتية: تقديم أكثر من 41 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تقديم 41 ألفا و35 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الثلاثاء، 20 مليونا و766 ألفا و132 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 209.96 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.