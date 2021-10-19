الأنبا بشارة يفتتح السنة السينودسية بأبو قرقاص

افتتح الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، السنة السينودسية، تحت شعار "نسير معا" شركة، ومشاركة، ورسالة.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، لكل الإيبارشية بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص البلد، بمشاركة جميع رعايا الإيبارشية، من كهنة، ورهبان وراهبات، وشمامسة، وعلمانيين.

وتضمنت الأنبا بشارة جودة، تطلعات الإيبارشية لتطبيق رؤية الكنيسة الجامعة في كل أنشطة الإيبارشية في العامين المقبلين.

وأشاد بروح الفرح التي سادت الافتتاح، رافعًا الجميع في صلاته، متمنيا أن تكون بداية وانطلاقة يقودها الروح القدس، بشفاعة أمنا مريم العذراء أم النعم الالهية، شفيعة الإيبارشية.