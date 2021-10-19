الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 51 محلا ومقهى وضبط 953 حالة إشغال في حملات بالإسكندرية

حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

 أحياء الإسكندرية 

هذا وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 46 محل مخالف، و5 مقاهى والتحفظ على عدد 953 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 732 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 238 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

 أحياء الإسكندرية 

وأكد « الشريف» أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندرية
حملات باحياء الإسكندريةWA0066
حملات باحياء الإسكندريةWA0066
أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة الاجراءات الاحترازية محافظ الإسكندرية 953 حالة إشغال تحرير 732 محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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