الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا بفيروس كورونا

جثة
جثة

توفيت سونيا السنطاوي مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا لتلحق بوالدتها بعد وفاتها منذ أسبوعين بعد صراع مع الفيروس، وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا الإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة.

ونعي إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ، الفقيدة الراحلة داعين الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما نعي تامر الكاشف مدير مديرية الثقافة بالغربية، فقيدة قطاع الثقافة بمحافظة الغربية، حيث كانت من الموظفات المثاليات  ومثال وشعلة للنشاط والعمل وتتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

كانت الفقيدة الراحلة، ظهرت عليها مؤخراً علامات الإصابة بفيروس كورونا ممثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال حاد، وأجريت لها عدة فحوصات طبية، وأخذت منها عينة طبية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزلها إلى أن تدهورت حالتها الصحية وتوفيت.

وفاة مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا أثر إصابتها بفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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