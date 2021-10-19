الكنيسة الكاثوليكية تنشر فعاليات مبادرة «مصر بتتغير للأفضل»

ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن مبادرة "مصر بتتغير للأفضل"، والمنظمة من قبل وزارة التضامن، بمحافظة المنيا (مركز العدوه)، كانت قد بدأت مؤخرًا.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قامت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج بحضور اليوم الثاني، لانطلاق المبادرة، لتفقد فعاليات المبادرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه مثل جمعية "كاريتاس-مصر" الدكتور "مجدي حلمي، مدير قطاع التربية الأساسية.

يجدر الإشارة إلى أنه هنأت في بيان رسمي لها جمعية كاريتاس- مصر، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وعلى صعيد مختلف، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن التسبيح.

وجاء ذلك تحت شعار: " سبحوا الرب يا كل الأمم. حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.. المزمور المائة و السابع عشر".

كما أطلق ايضا المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الكتاب المقدس.

وقالت الكنيسة في الحلقة: " تَلَقّي كلمة الله الذي يشهد له الكتاب المقدّس وتقليد الكنيسة الحيّ، يولّد طريقة جديدة لرؤية الأَشياء".