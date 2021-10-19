برلماني: معرض التمور يضع الوادي الجديد على الخريطة العالمية

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بالوادي الجديد، بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بتعظيم الاقتصاد القومي للبلاد، والتوسع فى توفير الفرص والأسواق التسويقية، والتصديرية للمنتجات المصرية.

جاء ذلك تعقيبا على اهتمام الدولة بافتتاح فعاليات معرض التمور بمحافظة الوادي الجديد، لموسم 2021، بمشاركة واسعة في حضور عدد من الوزراء والسفراء والمزارعين والشركات الوطنية المعنية بإنتاج التمور.

وقال عبدالقادر، إن المعرض يسهم بجدية فى تشجيع المزارعين ومنتجى التمور، على التوسع فى إنتاج التمور، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة طيبة لتسويق منتجات التمور بمختلف أنواعها بصورة مباشرة للجمهور، كما أن المعرض يمثل فرصة كبيرة فى وضع الوادى الجديد على الخريطة العالمية لما تتمتع به فى هذه الصناعة، وهو ما يحقق عائدا مناسبا لمزارعى الوادى.

وأضاف أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة المعنية بتعظيم الاقتصاد القومي، وفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة عظيمة لتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور المحلية، بما يسهم في تطوير هذه الصناعة التى يتميز بها أبناء الوادى الجديد، والعمل على التوسع فى المساحات المزروعة بالنخيل وتحقيق إنتاجية لأفضل الأصناف منها.

وطالب عبدالقادر بضرورة وضع استراتيجية تشارك فيها جهات الدولة المعنية للوصول بالقيمة التصديرية للمنتج إلى مستويات تنافسية عالية .

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض التمور بالوادى الجديد بمشاركة نحو 55 مزرعة محلية متخصصة في مجال إنتاج وتجفيف وتعبئة التمور وتطرح الجهات العارضة منتجاتها المتنوعة من الأصناف المحلية ومشتقاتها للبيع خلال فترة المعرض بأسعار في متناول الجميع، تضمن المنافسة التجارية العادلة.