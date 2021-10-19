باسم سمرة يناقش الاغتصاب الزوجى فى «النهاردة يوم جميل»

يعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفنى، حيث يشارك فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة، سواء السينمائية منها أو الدرامية.

ويواصل سمرة تصوير مسلسل "منورة بأهلها" حيث دخل أبطال العمل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد سمرة من خلال المسلسل الجديد شخصية "عادل" الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة .

وأكد مصدر من داخل العمل، لـ"الدستور"، أن المخرج يسري نصرالله بدأ في مونتاج الحلقات الجاهزة من المسلسل لتسليمها للشركة المنتجة للعمل، ويتبقي لأبطال المسلسل حلقتان للانتهاء منه بشكل كامل، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج.

تفاصيل مسلسل «منورة بأهلها»

مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2"

ويجمع "منورة باهلها" ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصرالله للمرة الثانية، بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم، زينة منصور.

على جانب آخر بدأ باسم سمرة تصوير أول مشاهده في فيلم" عمهم"، أمام النجم محمد إمام والتحق الفنان بأسرة الفيلم الذي بدأ المخرج حسين المنباوي في تصوير أول مشاهده، منذ فترة ، بحضور بطل العمل، وانتهى المخرج من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية حيث من المتوقع عرضه في موسم رأس السنة الجديدة.

ووضعت الشركة المنتجة خطة زمنية للانتهاء من تصوير العمل خلال شهرين ويعتمد فيلم عمهم على تقديم عدد من مشاهد الأكشن والجرافيك التي تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، واستعانت الشركة المنتجة بفريق عمل من إحدى الدول الأوروبية لتنفيذها.

أبطال فيلم "عمهم"

فيلم "عمهم"، من بطولة محمد إمام ويشاركه في بطولته أمينة خليل وباسم سمرة ومحمد ثروت ومحمد سلام والشحات مبروك ومن إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري.

النهاردة يوم جميل

وينتظر الفنان باسم سمرة تحديد موعد نهائى لعرض الفيلم الروائي الطويل "النهاردة يوم جميل" سيناريو وحوار وإخراج نيفين شلبي، والذى يناقش مجموعة من العلاقات الاجتماعية المختلفة التي تربط الرجل بالمرأة، وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو الدعائى للفيلم استعدادا لعرضه

والفيلم يتناول 4 قصص مختلفة منها قضية الاغتصاب الزوجى، والتى نالت حيزا من الاهتمام الإعلامى فى الفترة الأخيرة، ولكن هناك عديد من القضايا الأخرى التى تخص المرأة والرجل أيضا منه المراهقة المتأخرة عند الرجال، والسمنة المفرطة عند النساء، والتى تعرضها إلى التنمر، الى جانب عدد من القضايا الأخرى، والتى تشغل بال المجتمع، ولكنه لم يتعمق فيها، ويخجل أن يناقشها.

يشارك في فيلم "النهارده يوم جميل" العديد من الفنانين منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر، إخراج نيفين شلبي .