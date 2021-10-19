نائب أمين عام «الناتو» يلتقي وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري

التقى نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الثلاثاء، في مقر الحلف، وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري لازلو بالكوفيتش، لمناقشة سبل الحفاظ على التفوق التكنولوجي للحلف، وكيفية تعزيز الاستثمار في أحدث التقنيات والابتكار، وذلك قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو المرتقب عقده يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان "الناتو"، أكد "جيوانا"، أهمية أن يشمل عمل "الناتو" اعتماد سياسة دفاع إلكتروني جديدة، والاتفاق على إطلاق مسرّع الابتكار الدفاعي لشمال الأطلنطي (DIANA)، وإنشاء صندوق الناتو للابتكار من أجل تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

من جهته، أثنى نائب الأمين العام للحلف، على التزام المجر بدعم الابتكار والمساعدة في ضمان استعداد الحلف لمواجهة التقنيات الناشئة والمعطلة في المستقبل.