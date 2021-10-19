أحداها خلفت 10 الآف قتيل .. أقوى 4 هزات أرضية ضربت المحروسة

الاجيال الحالية لا تتذكر سوى زلزال 1992، إلا أن مصر لديها تاريخ طويل مع الهزات الأرضية، إذا بدأ أول قياس زلزالي عام 1889، وترصد" الدستور" أقوى الزلازل ضربت مصر ودونها مؤرخون

زلزال 1303

أخطر الزلازل التى شهدت مصر فى أغسطس 1303، ألقي بما كان في نهر النيل من قوارب وسفن على شاطئيه، أضر بمدينة الإسكندرية بشدة، كذلك مدينة قوص بمحافظة قنا، وكان من أهم المباني المتضررة مساجد عمرو بن العاص، الحاكم بامر الله، الازهر الشريف، ووصلت تموجات الزلزال إلى مدن الشام.

زلزال الفيوم

من الزلازل العنيفة كان بالفيوم عام 1847، مع بداية مرض محمد على الذي انتهي بفرض وصاية ابنه إبراهيم عليه، وأدى لتهدم 2987 منزلا، انهيار 42 مسجدا، ولا يوجد رصد لعدد الضحايا لعدم توفر بيانات في ذلك التوقيت.

زلزال 1903

من أخطر الزلازل التى شهدتها مصر، وغير متاح بيانات عنه سوى عدد الوفيات التى خلفها، ووصلت إلى 10 الآف شخص، وقد كان سببا في إنشاء مرصد حلوان، لرصد الزلازل.

الاثنين الاسود

الزلزال الاشهر في مصر، كان يوم الاثنين، 19 أكتوبر عام 1992، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل 541 شخصا، وإصابة 6522 آخرين، وانهيار 390 منزل، وكانت أكثر المناطق المتضررة بولاق والقاهرة القديمة، بينما أصيب 9,000 مبنى بإصابات بالغة، تصدع 216 مسجد و 350 مدرسة، وتشرد 50,000 شخص، كما أصاب الضرر 212 من إجمالي 560 موقع أثري في منطقة القاهرة، أشهرها مسجد فاطمة الاشقر الذي أغلق لمدة أكثر من 20 عام، كما سقط حجر من الهرم الأكب.

وشهدت مصر، اليوم، زلزال مصدره شرق البحر المتوسط، بقوة تزيد عن 6 درجات على مقياس ريختر، في السابعة صباحا، دون وقوع خسائر في الممتلكات أوالارواح.