الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب 2021 بألمانيا

معرض فرانكفورت للكتاب
معرض فرانكفورت للكتاب

افتتحت وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز، اليوم الثلاثاء، معرض فرانكفورت للكتاب 2021، قائلة "اليوم بعد عام ونصف العام كانت فيه مواد القراءة غذاءً للروح أكثر من المعتاد، يبحر معرض الكتاب في فرانكفورت نحو انطلاقة جديدة".

وأضافت وزيرة الثقافة - في كلمتها خلال الافتتاح - "أود أن أشكر جميع المشاركين على الإبداع والقيادة، اللذين أبقوا بهما صناعة الكتاب على قيد الحياة.. وبشكل عام نجحوا في تجاوز الأزمة بأمان"، مشيرة إلى أنها على دراية بمدى معاناة المؤلفين والناشرين وغيرهم من المبدعين في صناعة الكتاب من عواقب الوباء.

وأعربت عن أملها في أن يكون معرض فرانكفورت للكتاب 2021 بمثابة بداية أو استمرار للعديد من قصص النجاح الشخصية وريادة الأعمال.

وقالت الحكومة الألمانية، في بيان، "سيكون هناك مرة أخرى هذا العام معرض في القاعة وعروض رقمية إضافية، وذلك بعد أن تم تأجيل افتتاح المعرض على أرض الواقع وافتتاحه رقميا في العام الماضي بسبب وباء كورونا"، موضحة أنه سيتم تمويل المعرض بما يصل إلى 7 ملايين يورو من ميزانية الثقافة الفيدرالية، مما يتيح خصم رسوم للعديد من العارضين وتخفيض أسعار القبول ومواصلة تطوير البرامج الرقمية التي تم طرحها العام الماضي.

جدير بالذكر أن دعم صناعة الكتاب الألمانية يتم بإجمالي يصل إلى 41 مليون يورو من برنامج "بداية ثقافية جديدة"، كما يتم دعم المؤلفين والمترجمين وكذلك الأحداث من خلال صندوق الأدب الألماني وصندوق المترجم الألماني بمبلغ 24 مليون يورو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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