الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

فورد تعتزم استثمار 230 مليون إسترليني لتطوير صناعة السيارات الكهربائية

صناعة السيارات
صناعة السيارات

تعتزم شركة فورد موتورز الأمريكية تخصيص استثمارات بقيمة 230 مليون جنية إسترليني لتطوير مصنعها لإنتاج الأجزاء الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية في شمال إنجلترا في ظل تسارع سياسات شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم في التحول للطاقة النظيفة والاستغناء عن السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي بحلول عام 2030.

وأعلنت شركة فورد موتورز، التي تحتل المركز الثاني في سوق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين أنها تخطط لتحويل كل خطوط الإنتاج من مصانعها في أوروبا للعمل على إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

يشار إلى أن شركة مرسيدس بنز دايملر كانت قد حذرت من تبعات التحول لإنتاج السيارات الكهربية في خسارة الوظائف في المصانع التي تنتج محركات السيارات التي تعمل بالوقود، الأمر الذي يجعل قرار شركة فورد يمثل تعزيزا لوضعية مصنعها لإنتاج محركات الوقود الحيوي في منطقة هالوود بمدينة ليفربول البريطانية.

من جهة أخرى، كشفت شركة "فوكس كون" التايوانية اليوم عن خطتها لإنتاج أول ثلاث موديلات من السيارات الكهربية في إطار الشراكة بينها وبين شركة السيارات التايوانية "يولون" .

كان الرئيس التنفيذى لشركة " فولكس فاجن" هيربرت دايس، قد أعلن في فترة قريبة ، عن أن الشركة تطمح في التنافس والتفوق على شركة تسلا للسيارات الكهربية التي تحتل الترتيب الأول على مستوى العالم، في خطوه وصفها بأنها أكبر تحول من نوعه على مدى تاريخ الشركة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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