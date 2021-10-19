رئيس العراق: سياستنا ترتكز على التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب والفساد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفساد والعمل المناخي المشترك لحماية البيئة.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد جاء ذلك خلال اعتماده أوراق سفراء كل من ألمانيا الاتحادية مارتن يار، والتشيك بيتر شتيبانيك.

وأشار صالح إلى أن إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة تستجيب للاستحقاقات التي تنتظر البلد، تلبية لتطلعات العراقيين بحياة حرة كريمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمار، حيث يتطلع العراق نحو تعزيز متطلبات الإعمار والتنمية في البلد .

من جانبهما، قدم السفيران شكرهما لرئيس الجمهورية، مؤكدين دعم بلديهما لاستقرار العراق والتطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز الأواصر المشتركة.