الرئيس الروماني يؤكد أهمية الإسراع في إيجاد حلول لمواجهة أزمة الطاقة

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أهمية الإسراع في إيجاد حلول على المدى القصير لمواجهة أزمة الطاقة الحالية التي ستؤثر بشكل سلبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر والاقتصاد والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وبحسب منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، شدد الرئيس الروماني على الحاجة إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على موردي الطرف الثالث، واتباع نهج متوسط وطويل الأجل لاستهداف المشاكل الهيكلية لقطاع الطاقة والسوق الموحدة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس يوهانيس على أن أمن الطاقة الأوروبي يرتبط ارتباطا وثيقا بمزيج متوازن من التقنيات ومصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.