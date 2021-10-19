الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروماني يؤكد أهمية الإسراع في إيجاد حلول لمواجهة أزمة الطاقة

الرئيس الروماني كلاوس
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أهمية الإسراع في إيجاد حلول على المدى القصير لمواجهة أزمة الطاقة الحالية التي ستؤثر بشكل سلبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر والاقتصاد والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وبحسب منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، شدد الرئيس الروماني على الحاجة إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على موردي الطرف الثالث، واتباع نهج متوسط وطويل الأجل لاستهداف المشاكل الهيكلية لقطاع الطاقة والسوق الموحدة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس يوهانيس على أن أمن الطاقة الأوروبي يرتبط ارتباطا وثيقا بمزيج متوازن من التقنيات ومصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

مجلس الدولة: الرئيس وجه وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل للمجلس

وفاة نور محمد عبدالمطلب فى المغرب بعد صراع مع المرض

وزير التعليم لـ«الدستور»: دفع التأمين شرط لتسليم «التابلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين