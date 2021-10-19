الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الزقازيق تطلق قافلة طبية بيطرية إلى قرية «أم الزين»

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية

أطلقت جامعة الزقازيق قافلة طبية بيطرية إلى قرية "أم الزين" بمركز الزقازيق، لعلاج الثروة الحيوانية والداجنة، في إطار مبادرة (حياة كريمة).

وقال رئيس الجامعة الدكتور عثمان شعلان - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن القافلة تضم عددا من الأطباء من كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري التعليمي، مزودة بالمستلزمات البيطرية والأدوية والتطعيمات اللازمة للعلاج.

وأوضح أن القافلة - التي أشرف عليها الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية -  كشفت على 1371 من الحيوانات والطيور، وإجراء التحصينات اللازمة وصرف العلاج لها، بالإضافة إلى رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانا، في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي. 

وأشار إلى أن القافلة البيطرية تأتي في إطار دور الجامعة في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، مشيرا إلى أنه يتم توجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية والأدوية اللازمة لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمانا للحياة الكريمة للمربيين.

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