إيطاليا تستضيف منتدى الناتو والصناعة 2021 نوفمبر المقبل

أعلن حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، عن تنظيم "منتدى الناتو والصناعة 2021" في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 17 و18 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للحلف اليوم أن المنتدى هذا العام يوفر فرصة لقادة الصناعة للنقاش حول تطوير المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو واستكشاف الحلول العملية لتحسين سرعة اكتساب الناتو لأنظمة جديدة، وتقييم تأثير التقنيات التخريبية الناشئة على التحالف، بالإضافة إلى عقد جلسات عامة حول تحديات وفرص توفير الشبكات السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة ذات الوظائف المستقلة.

وسيشهد المنتدى أيضا تقييمات استراتيجية لمشهد الدفاع والأمن مع توقع القدرات التي ستحتاجها قوات الناتو الدفاعية خلال العقد المقبل، وكيفية تحسين مرونة الناتو في البيئة الأمنية الجيوسياسية الحالية.

وأشار البيان إلى أن المنتدى سيعقد تحت رعاية الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والقائد الأعلى للتحالف الجنرال فيليب لافين ومساعد الأمين العام لحلف الناتو للاستثمار الدفاعي كميل جراند، وبمشاركة عدد من سفراء الناتو ووزراء الدفاع والممثلين العسكريين وكبار الممثلين من الدولة المضيفة (إيطاليا) وحلف الناتو والمؤسسات الأوروبية، وكذلك كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الذين يمثلون الصناعات الدفاعية والأمنية والتجارية.