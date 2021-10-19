الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مناطق على بن أبى طالب وعثمان بن عفان بحى الزهور

جولة اللواء عادل
جولة اللواء عادل الغضبان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مناطق على بن أبى طالب وعثمان بن عفان بنطاق حى الزهور، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة سير العمل فى تطوير شارع ٢٣ ديسمبر فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى، رافقه خلالها رئيس حى الزهور.

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جولة اللواء عادل الغضبان

ووجه محافظ بورسعيد، خلال جولته برفع كفاءة منطقتى على بن أبى طالب وعثمان بن عفان وذلك فى إطار خطة التطوير التى يشهدها حى الزهور بالتوازى مع الأعمال التى تتم بمختلف الأحياء ببورسعيد.

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جولة اللواء عادل الغضبان

كما وجه اللواء عادل الغضبان، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق مناطق على بن أبى طالب وعثمان بن عفان، ورفع كفاءة الشوارع بما يحقق المظهر الحضاري بهذه المناطق، كما وجه بإقامة سوق مخصص للباعة للجائلين بما يمنع انتشار الإشغالات والباعة الجائلين.

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جولة اللواء عادل الغضبان

وفي شأن آخر تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام.

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جولة اللواء عادل الغضبان

واستعرض "المحافظ" الأعمال التى تمت حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية  شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف "مديرية الطرق" ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي ، رافقه خلال جولته الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

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جولة اللواء عادل الغضبان

كما أطلع "المحافظ" على أعمال دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر، موضحا  أن أعمال التطوير تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.

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جولة اللواء عادل الغضبان
محافظ منطقة بورسعيد الغضبان أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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وائل لطفي

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