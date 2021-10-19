الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنك الاستثمار الأوروبى يوقع مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين المستدام مع بلجيكا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

وقع بنك الاستثمار الأوروبي والحكومة البلجيكية ممثلة في نائب رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد هيلدا كريفيتس على مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل يهدف إلى تمويل وتنفيذ مشاريع الهيدروجين المستدام في بلجيكا وهو أولى "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" (PCI) في مجال الهيدروجين الأخضر مع المفوضية الأوروبية.


وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريس بيترز، التزام البنك الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتوفير التمويل والخبرة اللازمين من أجل تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة حجم الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة البديلة من خلال ضخ حوالي 550 مليون يورو في شكل قروض للمشاريع المتعلقة بالهيدروجين المستدام، وفقا لما جاء في بيان للبنك.

وأضاف أن البنك لديه مجموعة من المشاريع في هذا القطاع بقيمة مليار يورو.

كما أكد أهمية دعم تكنولوجيا الهيدروجين في تحقيق أهداف اقتصاد الاتحاد الأوروبي المحايد للكربون بحلول عام 2050. وقال إن الحصة الحالية للهيدروجين في مزيج الطاقة في أوروبا أقل من 2%، لكنها قد ترتفع إلى 14% بحلول منتصف القرن الحالي.

وحسب البيان، تهدف استراتيجية الهيدروجين الأوروبية، التي تعد جزءا من الصفقة الأوروبية الخضراء إلى تمكين الاستخدام الواسع للهيدروجين بحلول عام 2050. ووفقا للاستراتيجية، سيتم إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق أوسع وأكثر تنظيما بين عامي 2030 و2050. وتتوقع الإستراتيجية أن يتم تقديم ما بين 180 مليار يورو و470 مليار يورو لرفع القدرة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

وفي السياق نفسه، أكد البيان أن الحصول على الهيدروجين الأخضر عديم الانبعاثات مكلف للغاية، حيث قدم بنك الاتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليار يورو في شكل استشارات ودعم مالي للمشاريع التي تستخدم تقنيات الهيدروجين، وتلقت مشاريع في قطاع النقل الدعم الأكبر من خلال تمويل البنية التحتية للهيدروجين، كذلك مشروعات الرياح البحرية والبطاريات.

وقدم بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 1.18 مليار يورو في شكل قروض لمشاريع بلجيكية في مختلف القطاعات في عام 2020، بما في ذلك الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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