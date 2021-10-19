زيادة الإصابات والوفيات إثر الإصابة بـ«كورونا» في العديد من دول العالم

شهدت العديد من دول العالم، زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي باكستان، سجلت السلطات الصحية 603 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 20 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و265 ألفا و650 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و300 وفاة، وفق ما أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية.

أما في المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1413 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و758 ألفا و469 حالة إصابة، كما تم تسجيل 96 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 284 ألفا و477 حالة.

وفي أوكرانيا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 538 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و660 ألفا و273 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 61 ألفا و348 حالة وفاة.

كما سجلت منغوليا 1303 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 18 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 340 ألفا و839 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1574 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9122 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و802 ألف و934 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و407، وتعافى 10 آلاف و731 حالة جديدة أمس؛ ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و651 ألفا و555.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4 ملايين و384 ألفا و616 الوفيات إلى 94 ألفا و716، وارتفع إجمالي حالات المتعافين إلى 4 ملايين و164 ألفا و600.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 344 ألفا و518 حالة، وسجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2689 وفاة حتى الآن، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفا و35 حالة والوفيات إلى 2681 وفاة، وارتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 111 ألفا و420 حالة.

أما في بلجيكا، جرى تسجيل 3521 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد - حتى الآن - إلى مليون و289 ألفا و33 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 25 ألفا و780 حالة وفاة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 2038 إصابة جديدة بكورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 147 ألفا و301 حالة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 1558.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة في صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 4979 حالة إصابة جديدة، و214 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 545 ألفا و598 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 22 ألفا و488 حالة حتى الآن.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 5153 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 28 حالة.

وسجلت الصين، 25 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 96 ألفا و571 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة منذ فترة طويلة ليستقر عدد الوفيات عند 4636 حالة، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" على نشرتها الإنجليزية.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1387 إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 919 ألفا و533 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 1910 حالات شفاء تام من الفيروس، مما يرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 862 ألفا و30 حالة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس، أن 7 ملايين و128 ألفا و454 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح، في حين تلقى 8 ملايين و29 ألاف و779 الجرعة الأولى منه فقط.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفا و343 حالة الوفيات إلى 846، وأفادت الوزارة بأن الست حالات الجديدة تضمنت حالة محلية والبقية وافدة من الخارج.

وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 5739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 670 ألفا و552 حالة إصابة كما سجلت 36 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و 546 حالات وفاة.

وفي أرمينيا، تم تسجيل 1054 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 284 ألفا و237 حالة، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و842 حالات حتى الآن.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2521 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و712 ألفا و246 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و570 حالة وفاة.

أما في المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 837 ألفا و248 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و418 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في ليتوانيا 2235 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 372 ألفا و585 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 5489 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و496 إصابة جديدة بكورونا و211 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة بأنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و731 ألفا و735 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و972 حالة وفاة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و387 والوفيات إلى 2838، وتعافي ما يزيد على 197 ألفا و312 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 310 آلاف و170 وبلغت الوفيات 4641 منذ بداية الجائحة، وتم تطعيم مليونين و204 آلاف و210 أشخاص على مستوى البلاد بلقاح كورونا.

وسجلت روسيا 33 ألفا و740 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة عتبة الـ8 ملايين حالة ويصل إلى 8 ملايين و60 ألفا و752 حالة.

وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا الوباء اليومية في روسيا، أشار مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى أنه "تم تسجيل 1015 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 225 ألفا و325 منذ بدء الجائحة".

وفي بولندا، تم تسجيل 3931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و 945 ألفا و 56 حالة إصابة فيما تم تسجيل 64 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 76 ألفا و179 حالة وفاة .

وفي شبه جزيرة القرم أعلنت السلطات 604 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ويعد هذا العدد الأعلى منذ بداية تفشي الجائحة في شبه الجزيرة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1741 إصابة جديدة؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 429 ألفا و974 حالة، منهم 411 ألفا و152 حالة تماثلت للشفاء التام منذ بدء ظهور الجائحة في كرواتيا.

وأضافت الوزارة -حسبما أفادت على موقعها الإلكتروني الرسمي - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 21 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و928 حالة، بينما لا يزال هناك أكثر من 8 آلاف حالة نشطة بالفيروس حتى الآن في كرواتيا.