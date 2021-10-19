الأمين العام لمجلس الدولة: تعيين المرأة في الهيئات القضائية حق دستوري

قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، في كلمته خلال احتفالية حلف اليمين القانونية للقاضيات الجدد بالمجلس، اليوم الثلاثاء، إن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، حيث نص الدستور صراحة على تمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبنى تفعيل نص الدستور، وأفصح في رغبة رئاسية وتوجيه رئاسي عن ضرورة مشاركة المرأة في القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تم بالفعل.

كما أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التعيين فور صدور التوجيه الرئاسي، وقام رئيس مجلس الدول والمجلس الخاص في بدء إجراءات التعيين، وأسفر عنه قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 قاضية، انتهين اليوم من حلف اليمين وبدء المسيرة في خدمة العدالة، ومشاركة زملائهن في العمل جنبًا إلى جنب.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، صباح اليوم، بدء توافد قاضيات المجلس الجدد، الذين عبروا عن فخرهن بالتواجد داخل مجلس الدولة.

وكان وزير العدل وجه التحية للقاضيات، أمس خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم، كما وجه التحية لشباب القضاة الذين تم تكريمهم لتميزهم في العمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.

قالت المستشارة هند أحمد يوسف مستشار مساعد بمجلس الدولة، أن حلفها اليوم اليمين القانونية قاضية بمجلس الدولة، يعتبر حدث جلل دخول المرأة المصرية واعتلاءها منصة القضاء الإداري.

وأضافت في تصريحات لها عقب حلف اليمين، أنها كانت تشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية بهيئة النيابة الادارية، و أنها سعيدة جدًا بهذه الفرصة العظيمة، وأنها على قدر التحدي لمنحها فرصة كبيرة كتعيينها بمجلس الدولة العريق.

وأضافت أن المرأة المصرية نالت أعلى المناصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطاها الفرصة لتحقيق ذاتها وهي الآن تستطيع شغل أي وظيفة مهما كانت كبيرة ، فهي قادرة علي حمل الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب الهامة، ويعتبر ذلك تحقيق لنص الدستور ومساواة بين الرجل والمرأة، منا يعطي حافز كبير للسيدات لتحقيق ذاتهن بأي وظيفة، وتوجهت بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لمنح هذه الفرصة.

وقالت المستشارة رضوى حلمى أحمد القاضية بمجلس الدولة عقب حلفها اليمين القانونية إن جميع القاضيات يشعرن بالفخر والتحدى باعتبار أن التعيين بمجلس الدولة جديد ولأول مرة، وأنها تشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة في هذا اليوم.