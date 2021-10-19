التأمين على 1440 حيوانا وترقيم وتسجيل 249 رأس ماشية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة الى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

هذا وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة أمس الاثنين الموافق 18/10/2021م عن قيام قسم الأمراض المشتركة بإدارة جناكليس البيطرية بسحب عدد ١٠٦٣ عينة أبقار لاختبار البروسيلا والسل، وتم التأمين على عدد ١٠٠٠ من الأبقار حلاب تأمين صحى.

كما قام قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة باستخراج عدد ٢٠ تصريح نقل طيور حية و٢ معاينة فنية إنتاج حيوانى، وقام قسم الرعاية البيطرية بعلاج 5 حالات طفيليات داخلية و2 باطنة، وتم عمل 2 اختبار حمل و2 التهاب رحمى و1 التهاب ضرع وسونار ٣غ، وتم عمل التلقيح الصناعى لعدد ٣ أبقار، وتم ذبح عدد ١٨ عجل بقرى - ٤جاموسي وذلك من خلال المجزر الآلى للحوم

قامت إدارة المجازر بالمديرية بالتفتيش على اللحوم والإشراف على ذبح ٣١٨ ذبيحة بمجازر المحافظة، وتم ترقيم و تسجيل عدد ٢٤٩ رأس ماشية وبدل فاقد بطاقة لعدد ١٧٦ وذلك من خلال إدارة الترقيم والتسجيل بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.

كما قام مكتب التأمين على الثروة الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بالتأمين على عدد ١٤٤٠ حيوان شامل التأمين الصحي وكذلك التأمين لصالح البنوك المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار تلك الحملات المكبرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار الأمراض داخل جميع الحيوانات بالمحافظة.