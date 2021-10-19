«حقوق الإنسان بالداخلية» يستخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجانا

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وفود من مُمثلي «المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المركز النموذجي للمكفوفين، جمعية المكفوفين المصرية».

وتم استعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة، وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وفي نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلي الجهات المشاركة عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وبتلك المناسبة قررت الوزارة الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارًا من يوم 15 أكتوير الجاري ولمدة أسبوع.

ولاقى ذلك استحسان الحضور، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال، والمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.