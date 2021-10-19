الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وزير التعليم لـ«الدستور»: دفع التأمين شرط لتسليم «التابلت»

التابلت
التابلت

يتساءل من طلاب الصف الأول الثانوي، عن موعد تسليم "التابلت" من قِبل المدارس، حتى يمكنهم تحصيل الدروس من خلاله وفقًا للمنظومة الجديدة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تصريح خاصة لـ«الدستور»:«نبهنا كثيرًا على ضرورة دفع الطلاب للتأمين، وبعدها يتسلم من سدد التابلت خلال أيام».

وكانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والمعلمين بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية: طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، أما طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، موضحة أن طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 - 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، أما المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس يسددون قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

 

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وائل لطفي

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