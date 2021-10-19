ضبط كمية من حلوى المولد منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والمرور على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومحلات بيع وشراء المواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين دمنهور و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٧ شكاير سمسم زنة ٥٠ كيلو بدون علامات،و ١٦ كيس بشر بدون بيانات، و٣ جردل توابل منتهي الصلاحيه، و١٠٠ قطعة حلاوة عروسة غير صالحة، و١٥ علبة حلاوة بدون تاريخ صلاحيه،و٧ اطباق حلاوه بدون تاريخ صلاحية، و٥ برطمان عسل أبيض زنة كيلو بدون بيانات، وعدد ١٢ برطمان عسل أبيض بوزن نصف كيلو بدون بيانات،و كرتونه زيت طعام بدون فواتير و٣ كيلو شاي بدون فواتير.

كما تم تحرير ٥ محاضر لمحلات حلويات لعدم الإعلان عن الاسعار، وتحرير ٩ محاضر جنح صحية، وسحب ٢٠ عينة مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.