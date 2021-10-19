وزير دولة الإمارات يشيد بتطور بيئة الاستثمار في مصر

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم الاتفاق مع وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، على تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الجانبين لتيسير كافة مجالات التعاون الاستثماري، وتحديد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كنقطة اتصال عن الجانب الإماراتي.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، ثاني الزيودي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة الكيت، والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

واستعرض الجانبان أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة في مصر والفرص الواعدة بها، وأبرز الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتيسيير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد عبد الوهاب، حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية، مشيدًا بقصص نجاح عدد من الشركات الإماراتية في مصر، والتي حفزت الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن نجاح استراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين، انعكس في تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربيًا بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الإماراتية في قطاعات متعددة، مؤكدًا حرص الهيئة على زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب الإماراتي.

من جانبه، أشاد وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، بتطور بيئة الاستثمار في مصر، والدور الفعَّال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال الشركات الإماراتية في مصر، مثمنًا الإجراءات المتخذة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين.