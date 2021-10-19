الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العزب: الوقاية والاكتشاف المبكر يمكنهما منع سرطان عنق الرحم بنسبة 100%

ندوة علمية للتوعية
ندوة علمية للتوعية بسرطان الثدي

عقدت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب، ندوة علمية للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان "إكسبي معركتك ضد سرطان الثدي" بمناسبة شهر الاحتفال والتوعية بسرطان الثدي، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم الدكتور محمد العزب، خلال كلمته، أن هدف الجمعية هو التوعية وتدريب الأطباء، مشيرا إلى أن اختيار الشعار "اسبقي بخطوة" له مدلول وهو التشجيع على الكشف المبكر عن السرطانات التي تهدد المرأة لنستطيع أن نسبق المرض بخطوة، خصوصا وأن مرض مثل السرطان إن لم يترك أثر عضوي فهو يترك أثر نفسي بالغ التأثير على حياة السيدة وهو ما يجعل الوقاية والاكتشاف المبكر أفضل من العلاج.

وأضاف أن الندوة استهدفت الشرح المبسط للسيدات عن سرطان الثدي وطرق وأهمية الاكتشاف المبكر، والتي سيليها عدد من المؤتمرات العلمية الموجهة للأطباء يتم التحضير لها حاليا، موضحا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يحقق نتائج ايجابية جدًا، وكذلك سرطان عنق الرحم الذي يمكن منعه بنسبة 100% فى حال اتخاذ اجراءات الوقاية والاكتشاف المبكر.

وفي ذات السياق، كانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة صحة المرأة  في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

سرطان عنق الرحم دكتور محمد العزب سرطان الثدي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم طرق الوقاية من سرطان الثدي

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