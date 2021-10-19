الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة للقاضيات الجدد: ستشعرن بذواتكن من أول يوم عمل

قاضيات مجلس الدولة
قاضيات مجلس الدولة

وجه المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الثناء والشكر القاضيات المعينات بمجلس الدولة بعد صدور قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية.

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وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي، قائلًا "منورين المجلس، والمجلس اتغير بكم، ونرحب بكم جميعًا بعد 75 عامًا تعيين 98 قاضية، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالي الحاضرين لحفل حلف اليمين.

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وأضاف بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات، ستشعري بنفسك وذاتك من أول يوم، وستهتمون بأسركم أكثر وهنا الوقت متاح أكثر.

وحضر أهالي القاضيات وتم تنظيم الحضور داخل خيمة بقصر الأميرة فوقية لمقر مجلس الدولة.

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وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قصرالأميرة فوقية

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