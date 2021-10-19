الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 متهمين وراء سرقة خزينة حديدية بها مشغولات ذهبية في الأقصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 متهمين بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكن سيدة مقيمة  في مركز أرمنت محافظة الأقصر.

تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المنزل نظراً لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين في ذلك مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وضبط الخزينة والأدوات المستخدمة كما تم ضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الأقصر مشغولات ذهبية خزينة حديدية سرقة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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