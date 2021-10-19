الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

29 أكتوبر.. كنيسة مارمرقس بشبرا تستأنف خدمة مدارس الأحد

كنيسة
كنيسة

أعلنت كنيسة مارمرقس بشبرا، عن عودة خدمة التربية الكنسية، ومدارس الأحد، والاجتماعات بالكنيسة، بدءًا من 29 أكتوبر الجاري، وذلك بإجراءات احترازية مشدده.

وكانت قد قررت كنيسة مارمرقس بشبرا، في أغسطس الماضي، إيقاف خدمات التربية الكنسية والاجتماعات والكشافة بعد تزايد إصابات فيروس كورونا.

وقال الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، إن آباء كل كنيسة على حدى لهم الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء.

وأضاف الأنبا أنجيلوس:"لذلك فإن قرار كنيسة مارمرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والإجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط بناء على قرار مجلس آباء الكنيسة وليس لباقي كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع آباء كل كنيسة سوف يأخذ قرارت تخص الخدمة بكنيستهم بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدة.. نسألك يالله أن ترفع الوباء عن العالم".

وكانت قد اتخذت عدد من الكنائس المصرية، إجراءات جديدة بشأن القداسات والخدمات وخدمة مدارس الأحد في ظل الموجة الرابعة من فيروس كورونا المُستجد.

فعلقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من  الفيروس.

استقبلت كنائس قطاع شبرا الشمالية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا انجيلوس أسقف القطاع، حملة بالتعاون مع وزارة الصحة  لتطعيم الأقباط بالكنائس، بلقاح فيروس كورونا المستجد.

واستمرت حملة التطعيم خلال الفترة الماضية، بكنيسة مار مرقس  بحدائق شبرا، ويتم منح اللقاح بشرط التسجيل بصورة البطاقة فقط، بالكنيسة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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