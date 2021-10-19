الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيوت الطعام اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بالسوق المحلي

زيت الطعام
زيت الطعام

شهدت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تاجر الجملة، تفاوتًا في منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، بالسوق المحلي.

وقد ارتفع زيت الصويا المكرر، واستقر سعر زيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأيضًا زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار عقد شهر أكتوبر لتداول زيت الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة 0.37%، أما العقود الآجلة لزيت الأولين وزيت النخيل تشهد استقرارًا عند إغلاق الجلسة المسائية لتداولات أمس، لوجود عطلة رسمية في بورصة ماليزيا اليوم.

واستقرت أسعار زيت الذرة الخام في منتصف الأسبوع بالسوق المحلي، عند 18,000 جنيهًا للطن كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,000 جنيهًا، وشهدت أيضًا أسعار زيت عباد الشمس مكرر، استقرارًا ليسجل سعر الطن 26,000 جنيهًا، بعد زيادة قيمته الشرائية 500 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار الأحد.

واستقرت أسعار زيت الأولين، في السوق المحلي، بعد ارتفاعها بمقدار 900 جنيهًا أمس، ليسجل سعر الطن 21,500 جنيهًا للطن بينما ارتفعت أسعار زيت الصويا المكرر 100 جنيه في السوق المحلي لتسجل القيمة الشرائية للطن 23,600 جنيهًا، عن أسعار أمس الإثنين.

وافتتحت أسعار عقود شهر أكتوبر 2021 الآجلة، لتداول زيت الصويا، في بورصة شيكاغو جلسة اليوم على ارتفاع، بمقدار بلغ 0.23 سنتًا لكل رطل، في الجلسة الصباحية لتداولات الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أي بنسبة صعود 0.37%، ليستقر عند 62.25 سنتًا للرطل، (وذلك وقت كتابة هذا الخبر).

كان قد أكد اللواء أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار الزيوت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في السوق المحلية، حيث وصل سعر لتر زجاجة الزيت بالسوق المحلية خارج المنظومة التموينية نحو 25 جنيه للتر للقطاع الخاص.

وأوضح أن أسعار الزيت ارتفعت بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار الخامات عالميًا من الصويا والذرة، مرجعًا ذلك لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم، بجانب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من 4 إلى 5 أشهر، منوهًا أن كافة التعاقدات مستمرة ولا يوجد أزمة في توفير الزيت.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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