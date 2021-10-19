رئيس مدينة سيوة يوجه بالتكاتف لإعلان الواحة خالية من الأمية

التقى محمد بكر رئيس مدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، بعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في واحة سيوة وذلك لمناقشة عددا من القضايا التي تهم الشارع السيوي من بينها القضاء على الأمية وسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية.

اجتماع رئيس مدينة سيوة

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم عقد اجتماعا مع القيادات الشعبية والتنفيذية بسيوة، وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التى تهم أهالي سيوة بحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة.

اجتماع رئيس مدينة سيوة

وأكد رئيس مدينة سيوة، علي ضرورة التكاتف من أجل القضاء على الأمية وسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية، حيث تم بحث تنفيذ حملات النظافة والتجميل للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على جمال الواحة.

اجتماع رئيس مدينة سيوة

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى التكامل بين كافة القطاعات بمدينة سيوة لخدمة المجتمع السيوى وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.