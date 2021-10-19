الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يوجه بالتكاتف لإعلان الواحة خالية من الأمية

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة سيوة

التقى محمد بكر رئيس مدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، بعدد من القيادات  الشعبية والتنفيذية في واحة سيوة وذلك لمناقشة عددا من  القضايا التي تهم الشارع السيوي من بينها القضاء على الأمية وسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية.

FB_IMG_1634635215557
اجتماع رئيس مدينة سيوة 

وأوضح  رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم عقد  اجتماعا مع القيادات الشعبية والتنفيذية بسيوة، وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التى تهم أهالي سيوة بحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة.

FB_IMG_1634635217609
اجتماع رئيس مدينة سيوة 

وأكد رئيس مدينة سيوة، علي ضرورة التكاتف من أجل القضاء على الأمية وسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية، حيث تم بحث تنفيذ حملات النظافة والتجميل للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على جمال الواحة.

FB_IMG_1634635219832
اجتماع رئيس مدينة سيوة 

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى التكامل بين كافة القطاعات بمدينة سيوة لخدمة المجتمع السيوى وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

FB_IMG_1634635225574
اجتماع رئيس مدينة سيوة 
واحة سيوة خدمة المجتمع حملات النظافة رئيس مدينة سيوة القضاء علي الامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

«الشراء الموحد»: استقبال الدفعة الثالثة من لقاح «جونسون أند جونسون» الإثنين

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

المستشارة ريم موسى توجه الشكر للرئيس السيسي على إتاحة الفرص للمرأة المصرية

«لو فيجارو» تكشف مخطط الرئيس الفرنسي لتشييد 6 مفاعلات نووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها