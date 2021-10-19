حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بالإسماعيلية

أصدرت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بعد أن تم ضبط بحوزته مواد مخدرة تجاوز وزنها ربع طن تقريبًا.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تفيد قيام أحد العناصر بترويج وتوزيع المواد المخدرة على صغار التجار.

ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية من القبض علي المتهم بنطاق دائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية وبحوزته كمية كبيرة من لفافات البانجو المخدر.

وقالت المصادر الأمنية أن المأمورية نجحت في القبض على المتهم خلال قيادته سيارة محملة بالمواد المخدرة بعد متابعة تحركاته طوال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن المواد المخدرة تجاوز وزنها ربع طن تقريبًا.

كما نجحت الحملة في ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 6 كيلو جرام وكمية من الأفيون تجاوزت كيلو جرام وميزان حساس، فيما قدرت المواد المضبوطة بقيمة تقارب مليون و500 ألف جنيه.

وعلى الجانب الآخر أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتجاره بالمواد المخدرة وحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تاجر مخدرات بمنزله وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة القنطرة غرب الإسماعيلية، قبل ترويجها.

وردت معلومات لوحدة مباحث القنطرة غرب بوجود تاجر مخدرات يدعى «م.ح»، عاطل يبلغ من العمر ٤٤ عاما، وذلك بمنزله بمنطقة الكيلو 17، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة مركز القنطرة غرب.

وكلف على الفور اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، العميد طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بسرعة تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث المركز، وتحت إشراف محمد الطنيخي رئيس مباحث المديرية، والعقيد هيثم الهياتني.

وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية برئاسة رئيس وحدة المباحث بالمركز ومعاونيه النقباء محمود خليفة وحسين عياد ومينا حشمت، وتمكنت القوات من ضبط المذكور، وبحوزته 200 كيلو بانجو عبارة عن 79 لفة، و30 كيلو هيدرو وبندقية خرطوش.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وحرر المحضر اللازم، وبعرضه للنيابة العامة تقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.