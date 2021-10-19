محافظ بني سويف ووزير الرياضة يفتتحان معرض منتجات مراكز الشباب

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح معرض منتجات مراكز الشباب الذي يقام على هامش اللقاء الحواري مع شباب صعيد المقام على مسرح جامعة بني سويف.

وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لفيف من شباب بعض محافظات الصعيد وقيادات الجامعة ، حيث اشتمل المعرض على كثير من المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية التي صنعت بأيادي شبابية ضمن الأنشطة التي تنفذ بمراكز الشباب.

وأثنى الوزير على مكونات المعرض التي أكدت على تميز أبناء الصعيد في كافة المجالات، مؤكدًا على أن خطة الدولة تعتمد على تنفيذ البرامج والأنشطة المتكاملة لتكوين وتشكيل الشخصية المصرية البناءة.

وأكد محافظ بني سويف حرصه على دعم مثل تلك الأنشطة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تحفيز الموهوبين من أبناء المحافظة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن جهود وزارة الشباب مثل تلك الأنشطة التي تدعم الإنتاجية، وقطاع المشروعات الصغيرة، وإحياء الصناعات اليدوية والحرفية التي تمتاز بها بعض المحافظات خاصة محافظات الصعيد.

واستقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،في مستهل زيارته للمحافظة اليوم.

هذا ومن المقرر أن يقوم المحافظ والوزير بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وبعض الفعاليات والأنشطة والتي تشمل إطلاق إشارة بدء ماراثون الدراجات من أمام ديوان عام المحافظة، وافتتاح ملاعب خماسية منجلة بأندية: الشبان المسلمين ومتحدي الإعاقة وبني سويف الجديدة،وتفقد المشروع القومي للموهبة الرياضية ومشروعات التنمية الرياضية والأنشطة الثقافية بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى حضور اللقاء الحواري مع شباب المحافظة بقاعة مؤتمرات جامعة بني سويف، وتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب مصر وجامعة النهضة.