لطلاب الثانوية العامة .. أفضل الطرق للمذاكرة دون توتر

يسيطر التوتر على طلاب الصف الثالث الثانوي منذ بداية العام حتى الامتحانات بسبب شبح الرسوب، ووفقا لموقع " verywellfamily " نرصد مجموعة من النصائح للتعامل مع التوتر.

النوم

بين العمل المدرسي والحياة الاجتماعية والمنزل، يكون لدى المراهقين القليل من الوقت للنوم المناسب، و يميلون إلى السهر في وقت متأخر من الليل والخروج من المنزل مبكرًا جدًا، و الاسترخاء ضروري للتخلص من التوتر، وعندما يرتاح الجسد يرتاح العقل أيضًا ويتجدد.

النشاط البدني

النشاط البدني هو أحد أفضل مسكنات التوتر لدى المراهقين، ولا شيء يتفوق على التوتر مثل الجري عندما تشعر بالتوتر ، اذهب في نزهة على الأقدام أو مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية - ستشعر بالتحسن بعد ذلك، شجع المراهقين على ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة أجسامهم وعقلهم للتغلب على التوتر.

نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي ضروري لتخفيف التوتر الذي يتراكم في الجسم، و إن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن تناولًا جيدًا للفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأطعمة البروتينية يحافظ على صحة ابنك المراهق.

دعم الوالدين

قد يكون التعامل مع مراهق أمرًا صعبًا كما هو، و يصبحون أسوأ عندما يتعرضون للتوتر، و إن الغضب منهم ومعاقبتهم على سلوكهم عندما يتعرضون للتوتر لن يساعد، وإذا كنت ترغب في مساعدة ابنك المراهق على التعامل بشكل أفضل مع التوتر فأنت بحاجة إلى أن تكون متواجدًا من أجله وتدعمه خلال ذلك، ولا تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له.

التركيز على الإيجابيات

عندما نشعر بالتوتر، من السهل التركيز على الخطأ الذي يحدث، و نميل إلى القلق بشأن ما ليس لدينا وما لا يمكننا فعله، و يمكن أن يزداد التوتر سوءًا عندما يطور المراهق نمطًا من التفكير السلبي ويركز على كل ما هو خطأ، و قد لا يكون من السهل أن تظل إيجابيًا في خضم ما يبدو وكأنه أزمة ، ولكن يمكنك مساعدة ابنك المراهق من خلال تذكيرهم بنقاط قوتهم وكيف يمكنهم استخدامها للتعامل مع الموقف بشكل أفضل.

افعل ما يجعلك سعيدا

ما يجعلك سعيدا لا يمكن أن يضغط عليك، دع ابنك المراهق يفعل ما يحلو له لتخفيف التوتر، يمكن أن يكون شيئًا بسيطًا مثل الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة لعبة أو مشاهدة فيلم.