«عزيمة».. بنك ناصر يطلق أول حساب استثماري لذوي الهمم

أعلن محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عن طرح وعاء إدخاري جديد بالبنك تحت مسمى "حساب عزيمة" لذوي الهمم، بهدف تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم لجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وفي استجابة لمبادرة البنك المركزي وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية واستكمالا لمنظومة حسابات "أولادنا مستقبلنا" والتي طرحها بنك ناصر الاجتماعي تحت مظلة الشمول المالي والتي تهتم بالفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح عشماوي، أنه في إطار توجيهات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم طرح "حساب عزيمة" والذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وحرصا من البنك علي تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم.

والجدير بالذكر أن البنك سبق وقام بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه كما يساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة.