الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 39 قضية تموينية بينها «حلوى مولد فاسدة» في سوهاج

ضبط حلوى مولد فاسدة
ضبط حلوى مولد فاسدة

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 35 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحب فرش لبيع حلويات المولد، ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها فـي عملية التصنيع وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفاً القانون 1994 وتم ضبط  750 كيلو جرام حلويات فولية وهريسة.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازة وعرض أدوية بيطرية غير صالحة للاستهلاك الداجني ومجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون، وتم ضبط "700" عبوة نيوسين بلس ونست ماكس وداي بيزك، كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحوم ومجمدات ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون - وتم ضبط " 430 " كيلو جرام  فراخ مجمدة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم انتظام سجل 21 بترول بالمستودع و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

إدارة مباحث التموين بسوهاج قضية تموينية متنوعة التموين والتجارة حلويات المولد ضبط صاحب ثلاجة دون ترخيص التموين والتجارة الداخلية الانشطة التجارية سلع غذائية مجهولة المصد تخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل ضبط الأسعار والأسواق مستوى محافظات الجمهورية العرض على النيابة العامة مباحث التموين بسوهاج استهلاك الأدمي للإستهلاك الآدمى حافظات الجمهورية صالحة للاستهلاك الآدمي العرض على النيابة إدارة مباحث التموين مركز المراغة نيابة العامة شهادة صحية غير صالح ضبط صاحب محل صاحب ثلاجة ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات وزارة التموين والتجارة سلع غذائية مجهولة المصدر تخفيف الاعباء قضية تموينية غير صالحة للاستهلاك التحفظ على مضبوطات صاحب محل توفير السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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