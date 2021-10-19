ضبط 39 قضية تموينية بينها «حلوى مولد فاسدة» في سوهاج

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 35 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحب فرش لبيع حلويات المولد، ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها فـي عملية التصنيع وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفاً القانون 1994 وتم ضبط 750 كيلو جرام حلويات فولية وهريسة.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازة وعرض أدوية بيطرية غير صالحة للاستهلاك الداجني ومجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون، وتم ضبط "700" عبوة نيوسين بلس ونست ماكس وداي بيزك، كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحوم ومجمدات ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون - وتم ضبط " 430 " كيلو جرام فراخ مجمدة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم انتظام سجل 21 بترول بالمستودع و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.