«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تواصل انخفاضها خلال الفترة القادمة لتسود أجواء معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة حتى الـ72 ساعة المقبلة.

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد عدم استقرار هذه الفترة فتنخفض الحرارة ليلًا ويشعر المواطنون بالبرودة بسبب الفرق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، لترتفع الأمواج وتصل إلى 3 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأكدت هيئة الأرصاد على تكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسواحل شمال الدلتا، بينما تظهر سحب عالية ومتوسطة غير مؤثرة.