كشف ملابسات العثور على «حمير مسلوخة» في الشرقية

تباشر النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على حمارين مسلوخين منزوعي الجلد، وملقى بهم بجانب مصرف مائي في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في الشرقية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة "حمارين" منزوعة الجلد "مسلوخه" بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه سائق؛ مقيم بدائرة المركز، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، تاجر دواب "حمير"، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب "الحمير".

وأضاف بنفوق دابتين فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع، بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية، أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء.

بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه .. قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق.