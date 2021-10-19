الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات العثور على «حمير مسلوخة» في الشرقية

العثور على حمير
العثور على حمير مسلوخة

تباشر النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على حمارين مسلوخين منزوعي الجلد، وملقى بهم بجانب مصرف مائي في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في الشرقية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة "حمارين" منزوعة الجلد "مسلوخه" بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه سائق؛ مقيم بدائرة المركز، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، تاجر دواب "حمير"، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب "الحمير".

وأضاف بنفوق دابتين  فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع، بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية، أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء.

بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه .. قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق.

الشرقية مسلوخين حمارين وزارة الداخلية دواب مذبوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل أيقونة الجمهورية الجديدة

قلق عميق في الأمم المتحدة إزاء الضربات الجوية على إقليم تيجراي الإثيوبي

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

تدريب بحري «مصري- يوناني- أمريكي- إسباني» في المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها