اليابان: بدء الحملات الرسمية لانتخابات النواب المقرر لها نهاية أكتوبر

بدأ مئات المرشحين في اليابان، اليوم الثلاثاء، حملاتهم رسميا في انتخابات مجلس النواب الياباني، على أن يدلي الناخبون بأصواتهم نهاية الشهر الجاري لاختيار حكومتهم.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن السباق سيجري على جميع المقاعد مجلس النواب الـ 465 من بينها 289 مقعدا في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد و176 مقعدا مخصصة للتمثيل النسبي، كما أن العدد الأدنى المطلوب لكسب الأغلبية هو 233 مقعدا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا إنه "في حال عدم فوز الائتلاف الحاكم ساعتبر ذلك انتصارًا".

يذكر أن تلك الانتخابات هي أول انتخابات لمجلس النواب منذ 4 سنوات وأول انتخابات على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة، ومن المقرر أن تستمر الحملات 12 يوما على أن يجرى التصويت يوم 31 أكتوبر الجاري.