الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني «حارس الجنوب 1» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

فعاليات التدريب المصري
فعاليات التدريب المصري السوداني

انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب ــ 1)، والذي تجرى فعالياته حتى 29 أكتوبر الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وينفذ لأول مرة بين الجانبين، بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

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فعاليات التدريب المصري السوداني 

وكان في استقبال الجانب السوداني، قائد قوات حرس الحدود الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة بالتدريب، كما رحب بالجانب السوداني في بلدهم الثانى مصر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.

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فعاليات التدريب المصري السوداني 

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين ، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل .

يأتي التدريب (حارس الجنوب - 1) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

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فعاليات التدريب المصري السوداني 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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