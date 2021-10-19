زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.

زلزال اليوم يأتي بعد أسبوع فقط من زلزال الثاني عشر من أكتوبر الماضي والذي وقع الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 درجة جنوب جزيرة تكريت.

ويقول الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الهزّة الأرضية التي تم تسجيلها في مصر حدثت الساعة السابعة و32 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي وموقعها شرق تكريت على بعد 390 كم شمال الإسكندرية.

وتابع "القاضي" في حديثه مع "الدستور": "شعر بتلك الهزة الأرضية عدد كبير من المواطنين، ولم ينجم عنها أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

الشبكة القومية للزلازل

وتعمل في مصر قرابة 70 محطة في الشبكة القومية للزلازل، تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، ليصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دوت تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى ولو كان أقل من الصفر.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنّ: "حدث في مصر زلزال يوم 12 أكتوبر وهو يختلف كليًا عن زلزال اليوم، فلا يوجد أي خطورة على المواطنين، لا تقلقوا فنحن في مأمن وكل تلك الزلازل لا تأثير لها على مصر، ولم نرصد حتى الآن أي خسائر".

وتابع "القاضي" في حديثه مع "الدستور": "لدينا 3 شبكات قومية للزلازل كل واحدة منهم تحتوي على عشرات المحطات، يقومون برصد الزلازل والأنشطة التي يترتب عليها بالعمل طوال الوقت وعلى مدار الساعة".

الأحزمة الزلزالية السبعة

وتعتبر مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة على مستوى العالم، لكن بحكم قربها من بعض المناطق النشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر تتأثر أحيانًا ببعض الزلازل متوسطة القوة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنّ: "نقوم بدراسة كل تلك الحركات الزلزالية وتحليلها وإرسالها لعدد كبير من الجهات الحكومية المصرية كالإسكان والطرق والكباري، وكل الجهات لديها جاهزية تامة للتعامل معنا، وأصدرنا مؤخرًا دليل استرشادي للتعامل ومواجهة تلك المخاطر".

حزام الزلازل

وعن دخول مصر حزام الزلازل النشطة، نوّه "القاضي" أنّ: "بالتأكيد لا. فمصر بعيدة عن هذا الشأن تمامًا حتى ولو سجّلنا يوميًا زلازل كثيرة، فالمعهد يسجل 5 أو 6 زلازل يوميًا سواءً في مصر أو البحر المتوسط أو اليونان".