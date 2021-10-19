قدارت مسؤولي الهدف الرابع للتنمية المستدامة.. ورشة عمل بـ«تربية عين شمس»

نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المكتب الاقليمى بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أول ورشة عمل من خلال مشروع بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" بحضور كلاً من الدكتور بشر امام قائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة للعلوم في الدول العربية، الدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع باللجنة الوطنية لليونسكو، الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدكتور غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو، الدكتور رشا كمال مدير مركز التميز التربوي، الأستاذ دكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، نيفين شومان أمين مركز التميز التربوي وفريق عمل المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ومجموعة من قيادات وخبراء في مجال التربية والتعليم في كلا من وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ومشيخة الأزهر.

وافتتحت الدكتورة رشا كمال، ورشة العمل بالترحيب الحضور مؤكدة على الشراكة المتميزة مع اللجنة الوطنية لليونسكو والدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، والدكتورة غادة عبد الباري، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية وقائد لجنة الهدف الرابع الدكتور ماجد نجم والدعم المقدم من المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة،

مؤكدة على أهمية ورشة العمل فى سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من تقارير وإحصائيات وبين النتائح الفعلية على أرض الواقع.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو قياس ورصد مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى فى كلمتها إلى أن الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد الشامل والمستدام وفرص التعلم مدى الحياة وأنه المسئول عن تحقيق الأهداف الأخرى من اهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أن فريق العمل المصري يشمل كل جهات التعليم فى مصر منها وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التضامن الاجتماعى، الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك للعمل بشكل متكامل لتحقيق مؤشرات الهدف الرابع.

وأشار الدكتور حازم راشد في كلمته على أهمية تفعيل التعاون بين كلية التربية ومنظمة اليونسكو، حيث أنها تعتبر رمز من رموز المؤسسات الدولية التى تهتم بمجال التربية والتعليم وهى من المؤسسات التى ينبغى أن تتصدى لقضايا التعليم بحكم نشأتها وتاريخها العريق فى الدول العربية وغير العربية، وأكد على أهمية ورشة العمل حيث أنها تجمع كثير من الجهات الفاعلة فى مجال التربية والتعليم لتحقيق هذه الهدف من خلال معرفة أين نحن وإلى أن ينبغى أن تصل، ولن يتم ذلك الا بتجميع مختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع وهذه الورشة هى خطوة اولى على طريق طويل لتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور ماجد نجم فى كلمته على أن الهدف الرابع المعنى بالتعليم وغاياته وربط الهدف الرابع بباقى أهداف التنمية المستدامة وصولاً إلى إصدار تقرير دولى عن التعليم، وأكد على أن بناء قدرات مسؤولى الهدف الرابع تأتى على أولويات أعمال اللجنة الوطنية لليونسكو وأشار إلى أهمية إعداد دليل لجمهورية مصر العربية للهدف الرابع يهدف إلى رصد البيانات وإظهار مدى التقدم تجاه تحقيق غايات الهدف الرابع على أرض الواقع ويعمل على نشر البيانات الصحيحة التى تعكس واقع المنظومة التعليمية عن جمهورية مصر العربية لإبراز التقدم فى جمع ورصد البيانات وذلك لإبراز مكانة مصر التعليمية

وأشار الدكتور بشر إمام مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة على أهمية بناء قدرات القائمين على المشروع كى تتم متابعة تنفيذ الهدف الرابع من خلال معرفة الفجوات وكذلك التقدم الذى يتم وفى أى نقاط، وأشار إلى أهمية إعداد تقرير على الصعيد المحلى يعكس الدقة فى رصد وإظهار البيانات كى يستطيع صانعى القرار تحديد التوجهات المناسبة لتطوير قدرات المعلمين.

وتستمر فعاليات ورشة العمل على مدار 3 أيام.